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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 6 Ocak 2022 Perşembe 13:10

Soruları doğru cevaplayan herkese İHA pilot sertifikası! İşte 20 soruluk test

Güvenlik amaçlı kullanımını yanı sıra, Türkiye'de amatör ve ticari drone kullanımında da son birkaç yılda ciddi artış gözlendi. Özellikle gençlerin bu alana yönelmesi için çeşitli girişimlerde bulunan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) internet sitesi üzerinden yapılan 20 soruluk online bir sınav sonucunda amatör kullanım belgesi veriyor.

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