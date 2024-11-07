Sivas'ta kızılötesi lens üretildi! Savunma sanayisinde kullanılacak

Dolayısıyla ASELSAN'ın üretmiş olduğu yerli ürünlere entegre ederek de yüzde 100 hale getirilmiş oluyor. Cihazlarımız seri üretime yatkın cihazlar, ASELSAN'ın kullandığı cihazlar. Şu anda birebir lensleri üretip, kaplayıp, mevcut sisteme entegre edebiliyorlar. Şu anda gelen talepler de var. Bizim amacımız; burada onların üretemediği ürünleri geliştirip, firmalara destek olmak" diye konuştu.