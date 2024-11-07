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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 7 Kasım 2024 Perşembe 14:47

Sivas'ta kızılötesi lens üretildi! Savunma sanayisinde kullanılacak

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) tarafından savunma sanayisinde kullanılmak üzere kızılötesi lens üretildi. Askeri amaçlı kullanılacak lenslerden ilk etapta 20 tanesi, ASELSAN'a teslim edildi.