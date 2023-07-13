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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 11:30

Sırada uzay var! Türkiye'nin uzay semalarındaki gücünün göstergesi olacak

Türk savunma sanayisinde son dönemde adından söz ettiren hava, deniz ve kara platformlarının hareketli yüzeyleri ve elektrik motorlarına yönelik kritik alt sistem ve bileşenler yerlileştiriliyor. Ortaya konulan çözümlerle yurt dışı bağımlılık sonlandırılırken yenilikçi pek çok savunma sistemi Türkiye'de gerçekleştirilebilir hale geldi. FEMSAN tarafından geliştirilen çözümler milli silah sistemleri, mühimmatlar, torpidolar, İHA ve SİHA'lar, helikopter ve jet uçakları, uydu fırlatma sistemleri gibi platformlarda yer almaya başladı.

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