  • $16,192
  • 17,4658
  • 965.283
  • 2438.84

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 11:11

Siper Hava Savunma Sistemi bir testi daha başarıyla tamamladı! Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir paylaştı

'Yerli S-400' olarak tanımlanan Siper Hava Savunma Sistemi, bir testi daha başarıyla geçerken, genç mühendislerin sevinci duygu dolu anlar yaşattı.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.