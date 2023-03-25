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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 25 Mart 2023 Cumartesi 13:06

Sınıfının en iyisi ZAHA, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacını karşılayacak Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA) Projesi'nde ilk teslimat yapıldı.

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