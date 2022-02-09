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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 9 Şubat 2022 Çarşamba 09:25

Şimşek Hedef Uçak, senaryoları yeniden yazacak! Müthiş özellik

Türkiye'nin hedef uçağı Şimşek'in süpersonik hıza ulaşan yeni modeli için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Şimşek, bu sayede düşman hava savunma sistemleri tarafından ‘gerçek savaş uçağı' olarak algılanacak.

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