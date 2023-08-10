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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 16:53

Şimdiye kadar keşfedilen en uzak yıldız! NASA görüntüleri paylaştı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) James Webb Uzay Teleskobu, şimdiye kadar keşfedilen en uzak yıldız Earendel'in, Güneş'ten yaklaşık bir milyon kat daha parlak olduğunu tespit etti.

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