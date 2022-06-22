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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 22 Haziran 2022 Çarşamba 09:49

Silahlı dron Songar'dan yeni ihracat başarısı

Türkiye'nin ilk silahlı dronu olarak güvenlik güçlerinin envanterine giren Songar, yakaladığı ihracat başarısını yeni ülkelerle sürdürüyor.

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