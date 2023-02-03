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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 3 Şubat 2023 Cuma 12:45

Siirt Üniversitesinde geliştirildi! Cep telefonu ile kontrol edilebiliyor

Siirt Üniversitesinde (SİÜ) yürütülen proje kapsamında cep telefonuyla kontrol edilebilen bomba imha robotu geliştirildi.

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