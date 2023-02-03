Siirt Üniversitesinde geliştirildi! Cep telefonu ile kontrol edilebiliyor

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SİÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melih Kuncan'ın danışmanlığında, Mısırlı öğrenci Abdulrahman Nasr Abdulrahman Abdulmajjd tarafından bitirme tezi olarak "Uzaktan Kontrollü Bomba İmha Robotu" projesi hazırlandı.

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TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı tarafından desteklenen proje kapsamında tasarlanan ve laboratuvar aşamalarını başarıyla geçen robot, farklı ışık ve alanlarda da test edildi.

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Cep telefonu, tablet ve bilgisayarla kumanda edilebilen prototip robotun elde ettiği olay yeri görüntüsü kontrol merkezine aktarılıyor.

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Farklı platformlarda bulunan bilgisayar yazılımlarıyla çalışan robot, açık kaynak kodlu olarak tasarlandığından istenilen zamanlarda geliştirilebilme imkanı da sunuyor.

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"Farklı senaryolarda, farklı iklim koşulları ve çalışma alanlarında testlerimiz yapıldı"

Doç. Dr. Kuncan, AA muhabirine, bölüm olarak lisans bitirme tezi kapsamında öğrencileri farklı projelere yönlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

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Bu kapsamda fakültedeki Sinyal İşleme Laboratuvarı'nı etkin şekilde kullandıklarını vurgulayan Kuncan, "Bitirme tezi kapsamında lisans öğrencimiz Abdulrahman ile TÜBİTAK'ın çağrısı olan öğrenci araştırma projeleri desteklemeleri için böyle bir bitirme tezi düşündük. Özellikle insan hayatını etkileyen ve uzuv kayıplarına sebep olan şüpheli paket ve bombalar için uzaktan kontrollü bir bomba imha robotu geliştirmek istedik. TÜBİTAK tarafından da projemiz kabul edildi ve destek gördü." diye konuştu.

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Aldıkları destekle çalışmanın başarıyla sürdürüldüğünü aktaran Kuncan, bu kapsamda robotun prototipini ürettiklerini dile getirdi.

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Robotun tasarımında 2 motor kullanıldığını ve tekerleklerle hareket ettiğini anlatan Kuncan, şu bilgileri verdi:

"Robotumuz ön tekerlerdeki servo motor ile sağa-sola kontrol edilmektedir. Robot üzerinde yer alan mesafe sensörü, nesnelere ve şüpheli pakete olan mesafe bilgisini vermektedir. Ayrıca robot üzerinde şüpheli paket ve etrafı görebilmek adına kamera, şüpheli paketi alıp güvenli bölgeye taşımak için robot kol monte edildi. Bu robot kol da servo motor ile kontrol ediliyor. Geliştirilen prototip bomba imha robotu için yazılım geliştirildi. Bu yazılım bilgisayar, tablet ve telefona kurularak uzaktan online ve anlık olarak kontrol edilmektedir."

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"Farklı senaryolarda, farklı iklim koşulları ve çalışma alanlarında testlerimiz yapıldı. Robotumuzun hem mesafe sensörü hem uç kısmındaki kameramız sayesinde gideceğimiz koordinatı net bir şekilde görmeyi planladık." ifadesini kullanan Kuncan, robotun tutucuları sayesinde şüpheli paket veya patlayıcıların "tut-bırak" yöntemiyle güvenli bölgelere taşınabildiğini dile getirdi.

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Kuncan, yaklaşık 6 ay süren çalışmaların sonucunda hedeflerine ulaştıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"İlerleyen günlerde, güvenlik güçlerinin kullandığı profesyonel bomba imha robotlarıyla test ederek eksikliklerimizi görmeyi ve robotumuzu geliştirmeyi planlıyoruz. Bu projede öne çıkan ön önemli yönü kendimizin tasarlayıp yapmasıdır. Kaynaklarımız açık kaynak olup yazılımını biz geliştirdik. Kendi ürünümüz olarak da devletimizle bunu paylaşmayı planlıyoruz."

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Mısırlı öğrenci Abdulrahman Nasr Abdulrahman Abdulmajjd de uzaktan kontrollü robotu TÜBİTAK desteğiyle geliştirmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

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