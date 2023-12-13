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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 09:39

Seri üretim için tarih verdi! Togg'un sedan modeli geliyor

Türkiye'nin yerli ve milli gururu Togg yollara çıkarken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Togg'un sedan modeli hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır önümüzdeki yılın sonuna doğru sedan modeli tanıtılmaya başlanacağını söylerken pazara sunulacağı muhtemel tarihi de duyurdu.

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