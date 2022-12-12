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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 16:59

Selçuk Bayraktar'ı örnek aldılar! Geliştirdikleri yazılımları sunmayı hedefliyorlar

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın başta İHA ve SİHA'lar olmak üzere Türk savunma sanayiine kazandırdığı milli projeler ile imza attığı teknolojik atılım gençlere de örnek oluyor. Bilecik'te tasarladıkları İnsansız Havam Araçlarını (İHA) gökyüzüyle buluşturan gençler, örnek aldıkları Selçuk Bayraktar'a geliştirdikleri yazılımları sunmayı hedeflediklerini söylediler.

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