  • $30,6875
  • 33,1422
  • 1997.32
  • 9045.97

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 09:09

Selçuk Bayraktar'dan Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ziyaret

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ordu envanterine yeni alınan Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Araçlarının (TİHA) uçuşunu, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile izledi.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.