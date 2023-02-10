Savunma sanayisi için üretilen 'Duvar Arkası Radar' deprem bölgesinde can kurtarıyor

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Asrın felaketi olarak nitelenen, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Türkiye ve dünyanın dört bir yanından deprem bölgesine gelen arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına savunma sanayisi firmaları da ürettikleri teknolojiyle destek veriyor.

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Ankara merkezli STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ tarafından yerli imkanlarla üretilen DAR, depremin en fazla etkilediği illerden Hatay'daki enkazlarda can kurtarmaya yardımcı oluyor. Cihazla enkaz altında canlının olup olmadığını tespit edilerek, kişinin göçük altındaki konumu arama kurtarma ekiplerine bildiriliyor.

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Ekipler DAR'ın verdiği koordinatlarla 20'den fazla depremzedeye ulaşarak sağ çıkarılmasını sağladı.

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DAR, savunma sanayisi dışında ilk kez Hatay'da kullanıldı

Savunma Teknoloji Mühendislik AŞ (STM) lider teknikeri Yusuf Hayırlı, AA muhabirine, firma tarafından görevlendirildikleri deprem bölgesinde faaliyetlerde bulunduklarını söyledi.

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Hayırlı, savunma sanayisi için tasarlanan DAR cihazını bu alanın dışında ilk kez deprem bölgesinde denediklerini belirterek, 20'den fazla kişinin canlı kurtarılmasına katkı sağladıklarını vurguladı.

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Yön ve metraj tavsiyesinde bulunarak arama kurtarma ekiplerine kolaylık sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Hayırlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sayede savunma teknoloji ve mühendisliğinin gelişmesinin ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu bu deprem bölgesinde de görmüş olduk. Duvar arkasında bulunan canlının nefes hareketlerinden, nefes alıp vermesinden, el kol hareketlerinden yerinin tespit edilmesi konusunda yardımcı oluyoruz. Bir canlıya ulaştığımız zaman 'üç metre ileride, iki metre sağda' şeklinde yaklaşık olarak tavsiyelerde bulunuyoruz. Ekipler de dinleme yaparak eğer konuşuyorsa o tarafa doğru yöneliyor. Koordineli bir şekilde kurtarma ekipleriyle beraber çalışmaya devam ediyoruz."

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Hayırlı, Hatay'da iki ekip olarak görev aldıklarını ifade ederek, "7 aylık bir bebeğin enkazdan çıkışına şahit olduk. Bu mutluluk tarif edilemez." dedi.

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