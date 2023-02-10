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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 14:41

Savunma sanayisi için üretilen 'Duvar Arkası Radar' deprem bölgesinde can kurtarıyor

Türk savunma sanayisinin önde gelen mühendislik şirketlerinden STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ tarafından üretilen Duvar Arkası Radar (DAR) cihazı, deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarında etkin rol üstleniyor.

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