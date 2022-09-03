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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 3 Eylül 2022 Cumartesi 11:15

Savunma Sanayii Başkanlığının 'KÖK Programı' TEKNOFEST KARADENİZ'de tanıtılıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca Türkiye'nin savunma sanayi sektöründe ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü temin etmek amacıyla 'Vizyoner Genç Programı' kapsamında başlatılan KÖK Programı, TEKNOFEST KARADENİZ'de üniversite öğrencilerine tanıtılıyor.

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