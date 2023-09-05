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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 5 Eylül 2023 Salı 20:56

Savunma sanayi fuarına Türkiye damgası: Yerli ürünler Polonya'da sergilendi

Polonya'nın Kielce kentinde 31'incisi düzenlenen MSPO Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) liderliğinde Savunma Sanayi İhracatçılar Birliği (SSI) desteğiyle Türkiye'den 10 firma katılım sağlayacak.

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