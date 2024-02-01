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Son dönemde yaşanan vakalarla gündeme oturan sanal adam kaçırma siber suç şebekelerinin yeni trendi haline geliyor.

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Sanal adam kaçırma, kişinin fiilen kaçırılmadığı yeni bir siber suç yöntemi.

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Çevrim içi saldırganlar hedef seçtikleri kurbanları özel hayatlarına ilişkin bilgileri yaymakla tehdit ediyor.

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idyeciler genellikle kurbanları, aileleri veya kendi haklarındaki bilgi ve fotoğrafları yaymakla tehdit ederek itaat etmeye zorluyor.

Yakınlarından fidye talep etmek için kurbanları kendilerini izole etmeye mecbur bırakıyor.

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ADIM ADIM SANAL ADAM KAÇIRMA Sanal adam kaçırma suçunu işleyenler, kurbanlarını görüntülü sohbet yoluyla izliyor ve ailelerinden para talep etmek için izole durumda çekilen fotoğraflarını kullanıyor.

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İLK TEMAS Failler ilk olarak e-posta, anlık mesajlaşma veya telefon görüşmeleri gibi çeşitli dijital yollar aracılığıyla mağdur veya ailesiyle iletişim kurmaya başlıyor.

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ALDATICI HİKAYE Failler, genellikle fidye notları veya fotoğraflar gibi uydurma kanıtlarla desteklenen sahte bir tehlike veya kaçırılma hikayesi kurguluyor.

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FİDYE TALEBİ Saldırganlar sözde kurbanın serbest bırakılması için fidye talep ediyor. Bu talep genellikle kripto para birimi gibi anonim ve takip edilemeyen işlemlere izin veren şekillerde oluyor.

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KONTROLÜN SÜRDÜRÜLMESİ Siber fidyeciler kurban üzerinde kontrol sağlamak için genellikle teknolojiyi kullanıyor ve video görüşmeleri yoluyla kurbanı izliyor.

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Mağdurlar, taleplere uymalarını sağlamanın bir yolu olarak kendilerini izole etmeye veya fotoğraf çekmeye zorlanıyor.

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DUYGUSAL MANİPÜLASYON

Duygusal manipülasyon siber kaçırmada önemli rol oynuyor.

Failler, fidyeyi ödemesi için mağdur üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla duygusal bağdan faydalanarak mağduru veya ailesini zarar vermekle tehdit edebiliyor.

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FİNANSAL İŞLEM Kurban veya ailesi baskıya boyun eğdiğinde kişisel verilerinin yayılmasından korkarak saldırgana talep ettiği fidye ödemesini yapıyor.

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SANAL ADAM KAÇIRMADAN NASIL KORUNURUZ? Özellikle ABD'de artan vakaların ardından ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), kaçırılma için fidye istenen bireylerin, sakin kalarak kişiye sosyal medya üzerinden veya başka bir telefondan ulaşmaya çalışmalarını tavsiye ediyor.

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Uzmanlar, aramaların genellikle kaçırıldığı iddia edilen kişinin telefonundan gelmediğini ve arayanların muhataplarını telefonda tutmak ve kaçırılan kişiye ulaşmalarını engellemek için "büyük çaba" harcadığını söylüyor.

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Olası bir durumda, kurbanla doğrudan konuşmayı talep etmek ve "Evcil hayvanınızın adı ne?" gibi sadece kaçırıldığı iddia edilen kişinin bilebileceği sorular sormanın faydalı olabileceği belirtiliyor. Kişinin kendisi ya da ailesi hakkında bilgi paylaşmaktan kaçınılması öneriliyor.

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SANAL ADAM KAÇIRMA NE KADAR YAYGIN?

Büyük ölçüde rapor edilmeyen sanal kaçırma olaylarının sıklığına ilişkin veri bulunmuyor. Teknolojideki ilerlemelerin bu suçları kolaylaştırdığı ve işlenmesini daha kolay hale getirdiği vurgulanıyor.

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Sosyal medya aynı zamanda faillerin kurbanlarla temasa geçmeden önce haklarında bilgi toplamasına ve çalışmasına olanak tanıyarak, bireyin hayatı hakkında değerli veriyi edinmelerini sağlıyor. Suçlular önceleri küçük meblağlar için düzensiz göçmenleri ve ana dili İngilizce olmayanlar gibi daha savunmasız kişileri hedef alırken artan vakalar hedef kitlesinin değiştiğini gösteriyor.

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FİDYECİLERE 80 BİN DOLAR ÖDEYEN AİLE

Utah eyaletinin Riverdale şehrinde Aralık 2023'te kaybolduğu bildirilen ve ABD'de eğitim gören 17 yaşındaki Çinli öğrenci Kai Zhuang da sanal adam kaçırmanın kurbanlarından biri. Çin'deki ailesi bir fidye notu ve fotoğraf aldıktan sonra Zhuang'ın esaretinin son bulması için 80 bin dolar fidye ödedi.

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Zhuang'ın daha sonra Utah dağlarında ıssız bir yerde bulunmasıyla olayın sanal adam kaçırma olduğu ve gencin, saldırganlar tarafından manipüle edildikten sonra kendini izole ettiği ortaya çıktı.

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DİĞER KURBANLAR Teksaslı bir polis memuru da 2018'de sanal adam kaçırma planının kurbanı oldu.

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Failler kişisel bilgiye erişim sağlayarak bunları, polis memurunu ailesinin tehlikede olduğuna ikna etmek için kullandı.

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Kanada'nın British Columbia eyaletinde de 2017'de Çinli öğrencileri hedef alan birçok siber kaçırma vakası rapor edildi.

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Failler dijital araçları kullanarak aileleri, çocuklarının kaçırıldığına inandırmalarının ardından serbest bırakılmaları için fidye talep etti.