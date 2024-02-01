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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 1 Şubat 2024 Perşembe 14:06

Sanal adam kaçırma! Siber suç şebekelerinin yeni trendi haline geliyor

Son dönemde yaşanan vakalarla gündeme oturan sanal adam kaçırma siber suç şebekelerinin yeni trendi haline geliyor. Saldırganlar hedef seçtikleri kurbanları özel hayatlarına ilişkin bilgileri yaymakla tehdit ederek fidye talep ediyor. Suçlular önceleri düzensiz göçmenleri ve ana dili İngilizce olmayanlar gibi savunmasız kişileri hedef alırken artan vakalar hedef kitlenin değiştiğini gösteriyor.

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