  • $27,7577
  • 29,4204
  • 1675.05
  • 8250.17

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 14:56

Samsun'da GES projesi! 1500 hanenin tüketimine denk gelen elektriği üretecek

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin, 1500 hanenin tüketimine denk gelen elektriği Yabancılar Çarşısı'nın çatısına kurduğu Güneş Enerji Santrali (GES) ile üreteceği bildirildi.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.