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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 27 Eylül 2022 Salı 13:26

Sakarya Üniversitesi astronot yiyeceği 'spirulina' üretiliyor! Tüm dünyaya pazarlanıyor

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) bünyesinde yetiştirilen, NASA bilim insanları tarafından astronotların sağlıklı beslenmesi için kullanılan ve 'süper besin' olarak adlandırılan spirulina, bir firma aracılığıyla yurt içi ve yurt dışı pazarına gönderiliyor.

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