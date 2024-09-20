ROKETSAN'ın ALKA lazer silahı! Dron tehditlerine karşı kalkan oluyor

ROKETSAN'ın, birden fazla ALKA YESS'in aynı noktaya yönlendirilebilmesi yeteneğini sağlayan ALKA NEW Lazer Silahı Sistemi üzerinde de çalışmalarını sürdürdüğü bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:





"Yenilikçi, ilerici ve maliyet etkin bir silah olan ALKA'nın milli imkanlar ile geliştirme süreci Roketsan'ın öz kaynaklarıyla Temmuz 2016'da başlatıldı. Temmuz 2018'de, ALKA'nın ilk prototipinin üretim ve testleri başarıyla tamamladı. ROKETSAN ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, 20 Nisan 2021'de ALKA için bir sözleşme imzaladı. Tüm doğrulama ve kalifikasyon testlerinden de başarıyla geçen ALKA, 30 Kasım 2022'de gerçekleştirilen gösterim faaliyetinde kabiliyetlerini kanıtladı. ROKETSAN, YESS teknolojisinin farklı platformlara entegrasyonu için de çalışmalarına devam ediyor."