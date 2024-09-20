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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 12:30

ROKETSAN'ın ALKA lazer silahı! Dron tehditlerine karşı kalkan oluyor

ROKETSAN'ın geliştirdiği ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi (YESS) ile dron tehditleri engellenecek.