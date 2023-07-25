Roketsan, ilk kez sergilenen ürünleriyle IDEF'23'te yerini aldı

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Bu yıl 16'ncısı düzenlenen ve 25-28 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da kapıları açık olacak olan IDEF'23 için Türk savunma sanayisinin ve dünyanın en güçlü sektör oyuncuları İstanbul'daki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde buluştu.





Türkiye'nin roket, füze ve mühimmat üreticisi olarak bu yıl 35'inci yaşını kutlayan Roketsan da IDEF'23'e fuarın en büyük stantlarından birinde 7'si ilk kez sergilenen 30 ürünüyle katılıyor. Türkiye'nin ev sahipliğindeki en büyük savunma ve havacılık fuarı olan IDEF önemli görüşmelerin de merkezi oluyor. Çok güçlü bir kadro ile fuara katılım sağlayan Roketsan, standında yurt içinden ve yurt dışından çok fazla ziyaretçiyi, sektör profesyonellerini, devlet yetkililerini ve askeri delegasyonları ağırlıyor. Fuar boyunca görüşme takvimi yoğun olan Roketsan yetkilileri önemli anlaşma ve iş birliklerine imza atmayı hedefliyor.