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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 14:26

Roketsan, ilk kez sergilenen ürünleriyle IDEF'23'te yerini aldı

Roketsan, ilk kez sergilediği UMTAS GM, MAM-L IIR, MAM-T IIR, SİPER, İHA-230, Mobil Hava Savunma Sistemi ve KMC-U ürünleriyle Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'23'te yerini aldı.

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