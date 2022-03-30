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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 17:10

Pompeii robot köpek Spot'a emanet! Define avcılarıyla savaşacak

İtalya'nın en ünlü antik kentlerinden Pompeii'de robot köpek Spot göreve başladı. Spot'un 400 bin yıllık geçmişi olan kentte define avcılarına karşı mücadele edeceği ve arkeolojik kalıntılardaki küresel ısınma ile insan faaliyetlerden kaynaklı bozulmayı raporlayacağı duyuruldu.

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