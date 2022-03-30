Pompeii robot köpek Spot'a emanet! Define avcılarıyla savaşacak

NTV'nin haberine göre; Pompeii Arkeoloji Parkı, antik İtalyan şehrinin sokaklarını ve tünellerini korumak için Spot adlı dört ayaklı bir robotu görevlendirdi. Robotik bir bekçi köpeği olarak hareket eden Spot, Pompeii'de geceleri veya arkeolojik sit alanı turistlere kapalı olduğunda devriye gezecek.
Spot'un görevleri arasında ayrıca, define avcıları tarafından yasadışı bir şekilde kazılmış, yapısal sorunlara neden olan dar ve tehlikeli olan tünelleri araştırmak yer alıyor.
Bununla birlikte, ABD'li Boston Dynamics adlı şirketin 75 bin dolarlık ürünü olan Spot, ulaşılması zor Pompeii yapılarına dair veriler sağlanmak için kameralarını ve sensörlerini kullanıyor.
Pompeii, MS 79'da Vezüv Yanardağı'nın patlamasıyla volkanik kül ve pomzanın altına gömüldü. Alandaki arkeolojik kalıntılar, bugün yaklaşık 440 bin metrekarelik bir alanı kaplıyor, ancak, insan faaliyetlerinden kaynaklanan bozulma ile karşı karşıyalar.
Pompeii Arkeoloji Parkı Müdürü Gabriel Zuchtriegel, "Bu robotların yasadışı define avılarına karşı tarafından kazılan ve Pompeii çevresindeki alanda ortaya çıkarmakta olduğumuz yeraltı tünellerinde kullanımını test etmek istiyoruz.
Mezar soyguncuları tarafından kazılan tünellerdeki güvenlik koşulları genellikle son derece tehlikelidir, bunun bir sonucu olarak bir robotun kullanılması, daha hızlı ve tam bir güvenlik içinde ilerlememizi sağlayacak bir atılım anlamına gelebilir" diye konuştu.
TEK İLERİ TEKNOLOJİ SPOT DEĞİL
İç veya dış mekan kullanımı için uygun olan Spot, çevresini haritalayabiliyor engelleri aşabiliyor, merdivenleri tırmanabiliyor ve kapıları açabiliyor. Ancak, Spot, Pompeii'de kullanılan tek ileri teknoloji değil.
Pompeii Arkeoloji Parkı ayrıca, otonom olarak 3D taramalar gerçekleştirebilen uçan bir lazer tarayıcı olan Leica BLK2FLY'yi de kullanıyor.