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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 3 Ekim 2024 Perşembe 12:29

Plüton'un en büyük uydusu Charon'da keşfedildi! NASA tüm dünyaya duyurdu

NASA, Plüton'un en büyük uydusu Charon'un yüzeyinde karbondioksit izleri tespit etti.

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