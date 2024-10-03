Plüton'un en büyük uydusu Charon'da keşfedildi! NASA tüm dünyaya duyurdu

NASA'nın New Horizons uzay aracı yardımıyla 2015'te Charon'un yüzeyinin su buzu ile kaplı olduğu keşfedildi. Yörüngesinde, Styx, Nix, Kerberos, Hydra ve Charon isimlerinde beş uydu bulunan Plüton'un en büyük uydusu, Charon'dır. İlk kez 1978'de bilim insanlarının Plüton'un yörüngesini incelerken keşfettikleri Charon, Plüton'un yaklaşık yarısı kadardır.