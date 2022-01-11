Perseverance Mars'ta bozuldu! NASA'nın çözüm arıyor

Aslında sorun çok basit olsa da aracın birkaç milyon kilometre ötede olması çözümü zorlaştırıyor.

Bu da aracın fonksiyonlarını sınırladı.

Planlandığı gibi kaya örneği toplayan Perseverance aldığı kaya parçalarını gövdesine çekerken bazı çakılar giriş haznesine takıldı.

Alınan örneklerin aracın dünyaya dönmesinden sonra bilim insanlarına kızıl gezegende milyarlarca yıl önce hayat olup olmadığını araştırmalarına yardımcı olması bekleniyor.

Geçen ay Perseverance'ın Mars'tan ilk örnek alma denemesi başarısız olmuş, bunun üzerine NASA yeni bir protokol geliştirmişti.

Mars'a gönderilen araçlar içinde en gelişmiş teknolojik özelliklere sahip Perseverance'ın Kızıl Gezegen'deki yeni misyonunun gerçekleşmesi için altyapı çalışmalarına 2,4 milyar dolar, aracın yüzeye inmesini ve çalıştırılmasını mümkün kılan sistem için de 300 milyon dolar harcanmıştı.

NASA'nın uzay kaşifi Dünya'da 103 güne denk gelen bu süre boyunca birçok ilke imza attı.

İnsan yapımı bir nesne 18 Şubat 2021 tarihinde ilk defa başka Mars'ın yüzeyine iniş yaptı.

6 Nisan tarihinde Mars Kaşifi, üzerinde bulunan geniş açılı lensi kullanarak ilk selfie'sini çekti. Yukarıda gördüğünüz selfie aslında 62 farklı kareden oluşuyor. Bu kareler önce Dünya'ya gönderildi ardından burada birleştirildi.

1.8 kilogram ağırlığındaki helikopter düşük yoğunluklu Mars atmosferine gönderilecek uçan araçlar için de bir örnek oluşturacaktı.

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Tarih Dünya'da 19 Nisan'ı gösterdiğinde Ingenutiy bir başka gezegende ilk defa uçan insan yapımı nesne ünvanını elde etti. Uçuş birkaç kere ertelenmişti ama sadece birkaç saniyeliğine de olsa sonunda gerçekleşti.

Ingenuity bu test uçuşunda yerden üç metre yükseldi ve iniş yaptı.