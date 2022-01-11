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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 11 Ocak 2022 Salı 14:52

Perseverance Mars'ta bozuldu! NASA'nın çözüm arıyor

NASA'nın Mars kaşifi Perseverance aracı bozuldu. Kızıl Gezegen'de kaya örneği toplayan Perseverance'nin örnekleri depoladığı yerde çakıllar birikti. Perseverance Eylül 2021'den beri Mars'ta örnek topluyor. İşte Perseverance'nin Kızıl Gezegen'deki serüveni....

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