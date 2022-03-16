  • $14,6577
  • 16,1297
  • 904.233
  • 2089.79

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 16 Mart 2022 Çarşamba 11:40

Perseverance aracı Mars'tan 8'inci kaya örneğini topladı

Eylül 2021'den beri Mars'ta örnek toplayan NASA'nın keşif aracı Perseverance, sekizinci kaya örneğini dün topladı.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.