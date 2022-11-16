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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 16:37

Pakistan'da 'IDEAS 2022 Fuarı' başladı! 28 Türk savunma şirketinin katıldı

Pakistan'ın Karaçi şehrinde düzenlenen ve 28 Türk savunma şirketinin katıldığı 'Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri IDEAS 2022' başladı.

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