Pakistan'da 'IDEAS 2022 Fuarı' başladı! 28 Türk savunma şirketinin katıldı

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Ulusal basındaki haberlere göre, 15-18 Kasım'da düzenlenen IDEAS 2022'ye 500'den fazla uluslararası savunma şirketi, 64 ülkeden 264 delegasyon katılıyor.

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Fuara 2002'den bu yana savunma ürünleriyle katılan Rusya'dan bu yıl sadece delegasyon bulunuyor.

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Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, burada yaptığı açıklamada, fuarın, dünya genelinde özel ve kamu savunma şirketlerine ürünlerini tanıtmak için fırsat sunacağını belirtti.

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İki yılda bir düzenlenen IDEAS, 2020'de Kovid-19 salgını sebebiyle gerçekleştirilememişti.

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Türkiye'den 28 savunma şirketi

IDEAS 2022'ye, Türkiye'den 28 savunma şirketi katılıyor.

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Pakistan için üretilen MİLGEM korvetlerinin ana yükleniciliğini üstlenen Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT), fuarda yerini aldı.

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Son yıllarda ASFAT ile Pakistan'ın savunma projelerini geliştiren STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ de ürünlerini fuarda sergileyecek.

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Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul'un (F-515) ana yüklenicisi olan STM, IDEAS 2022'de, "İstif (İ) Sınıfı Fırkateyn", "Pakistan Denizde İkmal Tankeri (PNFT)" ve milli imkanlarla tasarlanan küçük boyutlu denizaltı "STM500"ü katılımcıların beğenisine sunuyor.

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