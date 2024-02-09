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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 9 Şubat 2024 Cuma 11:17

Pagani'den 900 beygirlik yeni hiper otomobil! 900 beygirlik güce sahip

Hiper otomobil üreticisi Pagani, yeni model Huayra R Evo'yu tanıttı. Sadece pistlerde kullanılabilecek olan Huayra R Evo, 900 beygirlik güce sahip.

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