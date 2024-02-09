Pagani'den 900 beygirlik yeni hiper otomobil! 900 beygirlik güce sahip

NTV'nin haberine göre; İtalyan üretici Pagani, yeni hiper otomobili Huayra R Evo'yu tanıttı. Model 2021 yılında tanıtılan Huayra R'ın gelişmiş bir versiyonu.
Yine kardeşi gibi sadece pistlerde kullanılacak Huayra R Evo'daki en büyük tasarım farkı tavanının açılıyor olması. Markaya göre bu değişiklik aerodinemik tasarıma yüzde 21, bastırma kuvvetine ise yüzde 45'lik bir katkı sağlamış.
6 litrelik V12 motora sahip araç 900 beygir güç ve 770 nm tork üretiyor. Yeni eski versiyonuna göre 50 beygir ve 20 nm tork daha güçlü.
Pagani'den henüz bir fiyat açıklaması gelmedi ancak Huayra R'ın 3 milyon dolarlık etiketinin çok üstünde olacağı tahmin ediliyor.