Pagani'den 900 beygirlik yeni hiper otomobil! 900 beygirlik güce sahip

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NTV'nin haberine göre; İtalyan üretici Pagani, yeni hiper otomobili Huayra R Evo'yu tanıttı. Model 2021 yılında tanıtılan Huayra R'ın gelişmiş bir versiyonu.

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Yine kardeşi gibi sadece pistlerde kullanılacak Huayra R Evo'daki en büyük tasarım farkı tavanının açılıyor olması. Markaya göre bu değişiklik aerodinemik tasarıma yüzde 21, bastırma kuvvetine ise yüzde 45'lik bir katkı sağlamış.

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6 litrelik V12 motora sahip araç 900 beygir güç ve 770 nm tork üretiyor. Yeni eski versiyonuna göre 50 beygir ve 20 nm tork daha güçlü.

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Aracın maksimum hızı ise 350 kilometre.

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Pagani'den henüz bir fiyat açıklaması gelmedi ancak Huayra R'ın 3 milyon dolarlık etiketinin çok üstünde olacağı tahmin ediliyor.

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