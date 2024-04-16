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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 16 Nisan 2024 Salı 17:22

Otomotiv gazetecileri T10X'i pistte test etti! 'Yılın Otomobili' adaylarından

Togg T10X, Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) üyelerince Yılın Otomobili Yarışması kapsamında test edildi.

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