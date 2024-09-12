Otomobil dünyasını korkulu rüyası 'Geyik Testi' nasıl yapılır?

Ancak, bu testin popülerliği bazı tartışmalara da yol açmıştır. Örneğin, 2012'de İsveçli Teknikens Varld dergisi tarafından yapılan bir testte Jeep Grand Cherokee'nin takla atması, Chrysler tarafından testin koşullarının aşırı olduğunu belirterek eleştirilmiştir. Diğer otomobil üreticileri de benzer durumlarda test koşullarının değiştirildiğini iddia etmiş veya sonuçların yetersiz olduğunu öne sürmüştür.