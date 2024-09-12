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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 12 Eylül 2024 Perşembe 11:44

Otomobil dünyasını korkulu rüyası 'Geyik Testi' nasıl yapılır?

Geyik Testi', bir aracın kıvraklık ve stabilite özelliklerini değerlendirmek amacıyla yapılan önemli bir güvenlik testidir.