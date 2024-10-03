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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 3 Ekim 2024 Perşembe 15:35

Osmanlı döneminin bilgisayarı! Rub'-i Daire

Rub'-i dâire ile namaz vakitleri, kıble tayini, güneşin doğma ve batma zamanı, yükseklik ölçme gibi astronomik bilgiler hesaplanıyordu...