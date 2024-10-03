Osmanlı döneminin bilgisayarı! Rub'-i Daire

Kâdî Adud tarafından yazılan ve Şerif Cürcani'nin şerh ettiği (Şerh-i Mevakıf) bin sahife kadar olup, yer küresinin yuvarlak olduğu, doğudan batıya döndüğü ispat edilmekte, atom ve maddenin hâlleri anlatılmaktadır. Bu kitap uzun yıllar medreselerde ders kitabı olarak okutuluyordu.