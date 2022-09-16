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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 12:55

Ortaokul öğrencileri geliştirdi! Yüzde 50 daha az maliyetle

Kayseri'de iki ortaokul öğrencisi, fen bilimleri öğretmenlerinin desteğiyle perlit ve mangan oksit (Mn302) kullanarak, piyasadakilerden yaklaşık yüzde 50 daha az maliyetle su arıtma filtresi üretti.

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