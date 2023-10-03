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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 3 Ekim 2023 Salı 17:15

Orion Bulutsusu'nda 42 çift gezegenimsi cisim bulundu! Mevcut bütün teorilere ters olduğu açıklandı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) James Webb Uzay Teleskobu (JWST) Orion Bulutsusu'nun içerisinde 42 çift gezegenimsi cisim buldu. Bilim insanları, bu cisimlerin uzayda çift halinde bulunmalarının şaşırtıcı olduğunu belirterek, keşfin yıldızlar ve gezegenler üzerine üretilmiş mevcut bütün teorilere ters olduğu açıklandı.

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