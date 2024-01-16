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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 12:39

Önce kamu ve askeri kurumlara açılacak! Yerli ve milli yapay zeka asistanı 'GPT'

Türk mühendisleri son dönemde tüm dünyada adından söz ettiren doğal dil işleme alanındaki yapay zekâ modellerine millî bir çözüm geliştirdi. Savunma sanayisinde yazılım tabanlı çözümleriyle dikkati çeken HAVELSAN, yapay zekâ çalışmaları kapsamında 'millî GPT' ürününe imza attı.

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