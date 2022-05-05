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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 5 Mayıs 2022 Perşembe 09:19

Omicron'un 2 yeni alt varyantı tespit edildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19'un dünyada en yaygın varyantı olan Omicron'un Güney Afrika'da 2 yeni alt varyantının saptandığını açıkladı.

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