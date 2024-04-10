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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 10 Nisan 2024 Çarşamba 13:14

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yerli ve milli yardımcıları! ‘Kıraç' ve ‘Ertuğrul'

Kayseri' Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yerli ve milli teknoloji ürünü olan Kıraç aracı ve bomba imha robotu Ertuğrul ile olayların aydınlatılmasını en hızlı şekilde sürdürüyor. Seyyar şekilde hareket eden Kıraç ile ekipler olay yerinde parmak izleri ve delillerden suçluya en hızlı şekilde ulaşırken, bomba imha robotu Ertuğrul ise uzaktan kumandası ile komuta edilerek ve üzerinde bulunan kameralarla olay yeri izlenerek hem ekiplerin hem de çevre güvenliğinin maksimum düzeyde olmasını sağlıyor.

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