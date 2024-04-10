Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yerli ve milli yardımcıları! ‘Kıraç' ve ‘Ertuğrul'

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yerli ve milli teknoloji ile olaylara hem güvenli hem de daha hızlı müdahalede bulunarak en hızlı şekilde sonuçlanmasını sağlıyor.

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Olay yeri incelemenin uzman personeller tarafından delillerin tespiti muhafazası ve toplanmasını içeren bir çalışma alanı olduğunu söyleyen Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü Şube Müdür Vekili Komiser Abdullah Gökkaya, "Kayseri ilimiz ülkemizin ortasında bulunan ve diğer illere geçiş güzergahında bir buçuk milyon nüfusu olan bir şehrimizdir. Yoğun nüfus kitlelerinin içerisinde asayişin sağlanması önem arz etmekle birlikte suç çeşitliliği artmış, buna mukabil çok geniş görev alanıyla toplumsal huzur ve güvenliğin teminatı olan Emniyet Teşkilatı her daim kendini yenileyerek asayişin sağlanması, suç ve suçlu ile mücadelede günümüzde edindiği hedef doğrultusunda bu görevi her zaman layıkıyla yapmış ve yapmaya da devam edecektir. "

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"Bilindiği gibi güvenlik, ihtiyaçlar hiyerarşisinde temel hayatî ihtiyaçlardan sonra gelen en önemli ihtiyaçtır. Bu ihtiyacın en doğru ve düzgün şekilde giderilmesi genel kolluk dediğimiz polis vasıtasıyla gerçekleşmektedir. Emniyet Müdürlüğümüze bağlı genel asayiş ve düzeni sağlamakla sorumlu tüm personelimiz şehrimizin güvenliği ve huzuru için gece gündüz fedakârca çalışmaktadır. Önlenemeyen ve işlenmiş olan bir suçun tahkikatının yapılması olayla alakalı delillerin toplanması ve gerekli araştırma soruşturmanın yapılmasının da önemi büyüktür. "

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"Olay yeri inceleme; adli niteliği olan bir olayın meydana geldiği yerde, şüpheli, müşteki veya suçtan zarar gören kişi ile olay yeri arasındaki ilişkiyi kurmaya yarayan suçta kullanılan materyallerin ve bulguların, çağın gerektirdiği çerçevede bilimsel ve teknik yöntemleri kullanarak olayın çözümüne katkı sağlayan, uzman personel tarafından olay yerinde tespiti, muhafazası ve toplanmasını içeren bir çalışma alanıdır. Delile olan güven devlete olan güvendir ilkesi ve delilden şüpheliye gitme anlayışı ile Olay yeri inceleme meydana gelen adli olaylara gider. Bunlar genelde asayiş yönünden mala ve cana karşı işlenen suçlar ile konularına göre organize, terör ve narkotik suçlar da olay yeri incelemenin gittiği ve inceleme yaptığı olaylar arasındadır" dedi.

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Gökkaya, yerli ve milli olan Kıraç aracının 4 kısımdan oluştuğunu ve gerekli olan her şeyi içinde barındırdığını söyleyerek, "Burada bulunan Kıraç aracımız dört kısımdan oluşuyor. Birinci kısım şoför ve uzmanların olduğu bölüm arkadaşlarımızın olay yerine intikalinde bulundukları, ikinci bölüm otomatik parmak izi ve avuç izi sistemimizin olduğu bölüm, üçüncü bölüm delillerin muhafaza edildiği ve delillerin incelendiği laboratuvar kısmı, dördüncü bölüm ise olay yeri incelemede kullandığımız malzemelerin ve teknik aletlerin olduğu kısımdır. Şuan yapacağımız senaryo olayımızda açık alanda kavga neticesi meydana gelen kasten adam öldürme olayı ile ilgili gerekli incelemelerimizi yapacağız. Meydana gelen olayda kolluk kuvvetlerinin olayı haber alarak olay yerine intikal etmesiyle ilk ekip dediğimiz arkadaşlarımız olay yerini koruma altına alarak gerekli önlemleri alır ve uzman ekibin gelmesini bekler.

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"Bizler güvenliği alınmış ve steril hale getirilmiş olay yerinde gerekli gerekli çalışmalarımızı yaparız. Gördüğünüz gibi burada bir hayatını kaybeden bir şahıs ile etrafta birçok delillerimiz mevcut. Gerekli iş bölümünü yaparak planlamalar doğrultusunda çalışmamıza başlarız. Öncelikli olarak eks şahsın üzerinde herhangi bir kimlik bulunmamaktadır. Şahsın kimliğini tespit etmek için parmak izini alırız. Şahsın kimliğini yerli ve milli parmak izi sistemimiz olan biyometrik veri doğrulama sistemimize atarız. Parmak izi sistemimize veri girişi yaparak şahsın kimliğine ulaşarak gerekli birimlerle bu bilgiyi paylaşırız. Akabinde olay yerinde şüpheli şahsın olay yerinde temas ettiğiniz düşündüğümüz materyalleri inceleriz. Gördüğünüz gibi burada bulunan bir pet şişe üzerinden elde ettiğimiz parmak izini yine aynı şekilde parmak izi sistemimize girerek şüpheli şahsa ulaşmaya çalışırız ve kimliğini tespit ederiz."

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"Olayı failini çok kısa bir sürede tespit ederek şahsın yakalanmasını sağlayıp adaletin önüne çıkarırız. Geçen sene 6 Şubatta meydana gelen deprem felaketinde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Tabi böyle büyük felakette ani karar almak organize olmak çok önemlidir. Emniyet Genel müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığımızın koordinesinde süratle deprem bölgesine Kıraç aracımızı sevk ettik. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın kimliğini çok kısa bir sürede anlık tespit ederek cenazelerin hızlı bir şekilde dini ve hukuki gereklerin getirilmesi sürecinde aktif rol oynadık" ifadelerini kullandı.

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Kıraç ve Ertuğrul ile güvenlikte dışa bağımlılık ortadan kalktı

Kıraç ile birlikte şüpheli paket ve bomba durumlarında ASELSAN tarafından yazılımı ve donanımı yerli olarak geliştirilen bomba imha robotu Ertuğrul ile de tamamen güvenli ve hızlı şekilde çalışmaların yapıldığını söyleyen Komiser Abdullah Gökkaya, "Toplumu ayakta tutan "adalet" kavramının zarar görmemesi için gerek şuan içerisinde bulunduğumuz zamanda ve gerekse de gelecek nesillere huzurlu bir ortam sağlamak için Emniyet teşkilatına bağlı tüm birimlerimiz kendisine kanunların verdiği yetki ile hukuk sınırları içerisinde kalarak suç ve suçlular ile mücadele etmeyi kendisine temel düstur edinmiştir. "

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"Teknolojinin gelişmesi, kozmopolit şehir yapıları ve suç çeşitliliğinin artması nedeniyle bunun bilincinde ve çağın gerektirdiği ölçüde teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip ederek suç ve suçlular ile mücadele etmemizi bu durumlara ayak uydurarak ve çağın gerektirdiği ölçüde kendimizi geliştirerek bu bilinç ile olayları hızlı ve zamanında çözmek zorundayız. Günümüzde insanlar tek bir tuşla kitleleri etkiyebilmekte ve kaosa sürükleyebilmekte ve en ufak bir karışıklık, küçük bir olay dahi büyük olaylara sebebiyet vermektedir. Son yıllarda ülkemizin güvenlik politikasındaki değişim ve gelişimle birlikte teknolojik yatırımlarla güvenlik alanında yerli ve milli anlayış gelişmiş bu konuda dışa bağımlılık ortadan kalkmıştır. "

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"Bu durumun son örneğini tamamen yerli ve milli aracımız olan "Kıraç" isimli yeni nesil olay yeri inceleme aracımızda ve kullanmakta olduğumuz "Biyometrik Veri Yönetim Sistemi" dediğimiz parmak izi sisteminde görmekteyiz. İleri teknoloji ve donanıma sahip mobil kriminal inceleme aracımız Kıraç her türlü arazi ve iklim şartlarında görev yapılmasına imkan sağlayarak olay yerinde en kısa sürede sonuç almamızı sağlamaktadır. Kiracın özelliklerini sayacak olursak; 4x4 özellikteki yarı zırhlı aracımız üzerinde kamerası olan, içerisinde aynı zamanda parmak izi sisteminin olduğu büyük olay ve afetlerde de kullanabileceğimiz ve kullandığımız bir araçtır. "

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"Aracımızda olay yeri inceleme yaparken kullandığımız bütün kitlerimizin ve malzemelerin olduğu bir araçtır. Mobil olay yeri inceleme aracımızda şubemize intikal etmeden laboratuvar ortamında yapığımız bütün iş ve işlemleri bu aracımızda yapabiliyoruz. Bomba imha ekiplerimiz tarafından da yine ASELSAN tarafından yazılımı ve donanımı yerli ve milli olarak geliştirilen Ertuğrul marka bomba imha robotumuzla pakete müdahale edilir ve özel koruyucu kıyafetiyle bomba uzmanımız gerekli kontrolleri yaparak bölge temizlenmiş ise bomba uzmanının işareti ile bölgede hayat normale döner" dedi.