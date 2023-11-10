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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 11:32

Olası afetlerde haberleşme hizmeti sunulacak! İşte 'Kara Kutu'nun özellikleri

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde olası afetlere hazırlıklı olunması amacıyla oluşturulan 'Kara Kutu' isimli veri depolama sistemi sayesinde vatandaşlar, belediye ve haberleşme hizmetlerinden 48 saat boyunca kesintisiz yararlanabilecek.

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