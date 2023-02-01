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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 1 Şubat 2023 Çarşamba 14:33

Öğrencileri bu kampta uzay yolculuğunu deneyimliyor! Dünyada 2 adet var

Türkiye Uzay Ajansı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında üstün yetenekli öğrencilerin eğitim gördüğü bilim ve sanat merkezlerinden (BİLSEM) 100 öğrenci, Uzay Kampı Türkiye'de uzay yolculuğuyla ilgili uygulamalı eğitim alıyor.

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