Öğrenciler bu eğitimle sınıf içerisinde binlerce feet yüksekliğe çıkıyor

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"Simülasyon, eğitimin bir parçası"





Eskişehir Teknik Üniversitesi Pilotaj Bölümü'nde görevli Öğretmen Pilot Ahmet Civelek, "Burada biraz da sanal senaryolar üzerinden uçuş gerçekleştiriliyor. Uçuşun yüzde 80-90 seviyesinde birçok içeriğini yansıtabiliyorsunuz ama tabii bu malum bu bir uçak değil fiziki olarak hissetmeniz mümkün değil. Uçakta daha farklı yüklerin etkisindesiniz ve bunu daha çok hissediyorsunuz. Simülasyonda uçuşun tüm etkilerini hissetmeniz mümkün değil. Sadece, burada görmüş olduğunuz göstergelerin her birinin bir anlamı var. Şu anda uçan öğrencimiz uçağının konumunu biliyor, uçağının nerede olduğunu biliyor ama dışarıyı görmüyor. Çünkü tamamen bulut içerisinde. Kontrol panelinden meteorolojik şartları ve konumu istediğimiz şekilde değiştirebiliyoruz. Bu eğitimin bir parçası" dedi.