Öğrenciler bu eğitimle sınıf içerisinde binlerce feet yüksekliğe çıkıyor

Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde teorik eğitimin yanı sıra bire bir verilen uygulamalı eğitimlerin kalitesi ve kapsayıcılığı, öğrencinin ilerideki kariyeri için büyük kazanıma sebep oluyor.
Uçaklarla verilen uçuş öncesinde öğrencinin aldığı simülasyon derslerinde, farklı senaryolarda nasıl davranmaları gerektiklerini öğreniyorlar.
Uçak kokpiti şeklinde özel olarak dizayn edilmiş cihazlarda verilen eğitim ile öğrenciler, gerçeğine yüzde 90 oranında benzeyen bir uçuş deneyimi yaşıyor.
"Simülasyon, eğitimin bir parçası"
Eskişehir Teknik Üniversitesi Pilotaj Bölümü'nde görevli Öğretmen Pilot Ahmet Civelek, "Burada biraz da sanal senaryolar üzerinden uçuş gerçekleştiriliyor. Uçuşun yüzde 80-90 seviyesinde birçok içeriğini yansıtabiliyorsunuz ama tabii bu malum bu bir uçak değil fiziki olarak hissetmeniz mümkün değil. Uçakta daha farklı yüklerin etkisindesiniz ve bunu daha çok hissediyorsunuz. Simülasyonda uçuşun tüm etkilerini hissetmeniz mümkün değil. Sadece, burada görmüş olduğunuz göstergelerin her birinin bir anlamı var. Şu anda uçan öğrencimiz uçağının konumunu biliyor, uçağının nerede olduğunu biliyor ama dışarıyı görmüyor. Çünkü tamamen bulut içerisinde. Kontrol panelinden meteorolojik şartları ve konumu istediğimiz şekilde değiştirebiliyoruz. Bu eğitimin bir parçası" dedi.
"Eğitim süresince 40 saat simülatör uçuşu söz konusu"
Ortalama bir öğrencinin simülasyonda 40 saat uçuş yaptığını belirten Öğretmen Pilot Civelek, "Bu eğitim direkt bir kişi uçuşa başladığı zaman hemen simülasyonda başlamaz. Eğitimin farklı safhaları ve içerikleri mevcut. Önce görerek başlanır, öğrenci ya da kursiyer uçağa hakim olduktan sonra. Dışarıyı görmeden, aletlerle uçağı uçurma safhasına başlar. Bu safha da başarıyla tamamlandığında gerekliliklerin uygulandığı eğitim programı tamamlanmış olur ve herhangi bir yolcu uçağında o uçağın eğitimine başlama uçabilme yetkisine sahip olur" ifadelerini kullandı.