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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 16:41

Öğrenciler bu eğitimle sınıf içerisinde binlerce feet yüksekliğe çıkıyor

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Pilotaj Bölümü'nde verilen uçuş simülasyonu eğitimi ile öğrenciler binlerce feet yükseklikte yaşayacakları deneyimin yüzde 90 oranında benzerini sınıf içerisinde yaşıyor. Uçak kokpiti şeklinde özel olarak dizayn edilmiş cihazlarda verilen eğitimle 226 saat uçuş yapan Pilotaj Bölümü öğrencileri, bu sürenin 40 saatini simülasyonda uçuyor.

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