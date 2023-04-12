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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 11:30

ODTÜ'den yüksek hareket kabiliyetli yerli protez

ODTÜ'lü araştırmacılar, geleneksel yöntemler yerine vücuda ameliyatla yerleştirilerek hareket kabiliyetini artıran nanoteknoloji temelli yeni nesil protezler üzerine yürüttükleri çalışmada, hayvan deneyleri aşamasına geçecek.

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