O özellik entegre ediliyor! WhatsAp'ta yeni dönem başlıyor

WABetaInfo'nun paylaştığı bilgilere göre, WhatsApp'ın 25.8.74 sürümü ile bu özellik iPhone'un ayarlarına dahil ediliyor.
Apple'ın Kapalı Ekosisteminde Yeni Dönem
Apple, yıllardır varsayılan uygulamaların değiştirilmesine izin vermiyordu. Ancak şirket, Avrupa Birliği'nin Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamında bazı politikalarını esnetmek zorunda kaldı. Önce AB'deki kullanıcılar için duyurulan bu yenilik, iOS 18.2 güncellemesi ile tüm dünyadaki iPhone sahiplerine açıldı.
WhatsApp'ı Varsayılan Uygulama Yapmak Ne İşe Yarayacak?
Bu yeni özellikle birlikte:
Bir web sitesindeki telefon numarasına dokunduğunuzda, iPhone'un Telefon uygulaması yerine doğrudan WhatsApp ile arama yapabileceksiniz.
Apple'ın kısıtlamalarını aşan bu değişiklik, özellikle WhatsApp'ı ana iletişim aracı olarak kullananlar için büyük bir kolaylık sağlayacak.
Henüz Herkese Açık Değil!
Bu özellik şu an WhatsApp 25.8.10.74 beta sürümünü kullanan bazı iPhone sahipleri tarafından test ediliyor. Ancak, genel kullanıma ne zaman sunulacağı henüz netleşmiş değil.
Teknoloji dünyasında yankı uyandıran bu gelişmelerin, iPhone kullanıcıları için daha özgür ve kişiselleştirilebilir bir deneyim sunması bekleniyor.