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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 3 Nisan 2025 Perşembe 10:57 |

O özellik entegre ediliyor! WhatsAp'ta yeni dönem başlıyor

Apple ekosisteminde büyük bir değişiklik yolda! iPhone kullanıcıları, artık WhatsApp'ı varsayılan arama ve mesajlaşma uygulaması olarak ayarlayabilecek.

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