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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 9 Mayıs 2024 Perşembe 12:54

Niğde Teknopark'ta yüksek verimli el feneri geliştirildi! Ürettiği ışığın yüzde 96'sını yansıtabiliyor

Niğdeli girişimci, devlet desteğiyle Teknopark'ta kurduğu firmasında, askeri koşullara uygun, çalışma süresi uzun, ışığın yüzde 96'sını yansıtan, daha uzun ve geniş menzili aydınlatan, sıcak ve soğuk hava koşullarına dayanıklı el feneri geliştirdi.

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