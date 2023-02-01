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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 1 Şubat 2023 Çarşamba 15:43

NFT koleksiyonu için açık artırma 5 Şubat'ta başlayacak! Togg '100. Yıl Özel Seri'

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel olarak üretilen '100. Yıl Özel Seri' NFT koleksiyonunun detaylarını dijital deneyim platformu Trumore üzerinden paylaştı.

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