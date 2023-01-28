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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 11:06

NATO'nun istihbaratı Türklere emanet! Bir ilki yapacağız

Dünyadaki tüm NATO karargahları ve üsleri, istihbarat akışlarını Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilecek yazılımla sağlayacak.

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