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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 1 Temmuz 2022 Cuma 16:06

NATO, deniz korsanlarına karşı Türk yazılımlarıyla hazırlanacak

HAVELSAN tarafından geliştirilen milli yazılımlar, NATO'nun Batı Afrika'daki gemi kaçırma ve deniz haydutluğu olaylarına karşı seyir güvenliğini sağlayacak önlemlerin ele alınacağı Çok Uluslu Deniz Güvenliği Tatbikatı'nda kullanılacak.

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