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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 13:09

NASA'nın uzay aracı Perseverance tespit etti! Mars'ta bakın ne bulundu?

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından Mars'a gönderilen uzay aracı Perseverance, Kızıl Gezegen'in yüzeyinde insan çöpleri tespit etti.

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