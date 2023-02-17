NASA'nın uzay aracı Perseverance Mars'ta! Sorunsuz iniş yaptı
NASA'nın bir ton ağırlığındaki Rover tipi uzay aracı Perseverance, yaklaşık 7 aylık yolculuğun ardından, doğu Amerika yerel saati ile 15.55'te Mars'ın Jezero Kraterine indi. NASA'nın Florida'da bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan 30 Haziran 2020'de fırlatılan uzay aracı, yaklaşık 470 milyon kilometrelik bir yolculuktan sonra öngörülen tarihte Kızıl Gezegen'e ulaşmayı başardı. NASA, 19 Şubat 2021'de 'Perseverance' adlı keşif aracının Mars yüzeyine başarılı şekilde indiğini duyurmuştu. (Arşiv)