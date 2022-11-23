NASA'nın kapsülü Ay'ın yörüngesinde! 11 Aralık'ta Dünya'ya dönecek

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Ay'da üs kurulmasını hedefleyen Artemis projesinde önemli bir kilometre taşı geride kaldı.

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ABD'den 16 Kasım'da fırlatılan Orion kapsülü, Ay yörüngesine ulaştı. Böylece 50 yılın ardından ilk kez bir uzay aracı Ay'ı ziyaret etmiş oldu.

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NASA, Orion'ın 128 kilometre ile Ay'ın yörüngesinde, yüzeye en yakın konumuna geldiğini duyurdu.

Uzay aracının kameraları, Dünya ve Ay'ın eşsiz görüntülerini kaydetti.

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Yakınlaşma, dünyadan 375 bin kilometre uzaklıkta, Ay'ın Dünya'ya bakmayan yüzünde gerçekleşti. Bu esnada Houston'daki uçuş kontrol merkezi ile 30 dakikalık iletişim kesintisi yaşandı.

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Astronot yerine cansız mankenler taşıyan Orion Kapsülü, Ay yörüngesinde yaklaşık bir hafta kaldıktan sonra dönüşe geçecek.

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37 milyar dolara mal olan Ay kapsülünün 11 Aralık'ta Büyük Okyanus'a inmesi planlanıyor.