NASA'nın kapsülü Ay'ın yörüngesinde! 11 Aralık'ta Dünya'ya dönecek

ABD'den 16 Kasım'da fırlatılan Orion kapsülü, Ay yörüngesine ulaştı. Böylece 50 yılın ardından ilk kez bir uzay aracı Ay'ı ziyaret etmiş oldu.
NASA, Orion'ın 128 kilometre ile Ay'ın yörüngesinde, yüzeye en yakın konumuna geldiğini duyurdu.
Uzay aracının kameraları, Dünya ve Ay'ın eşsiz görüntülerini kaydetti.
Yakınlaşma, dünyadan 375 bin kilometre uzaklıkta, Ay'ın Dünya'ya bakmayan yüzünde gerçekleşti. Bu esnada Houston'daki uçuş kontrol merkezi ile 30 dakikalık iletişim kesintisi yaşandı.
Astronot yerine cansız mankenler taşıyan Orion Kapsülü, Ay yörüngesinde yaklaşık bir hafta kaldıktan sonra dönüşe geçecek.
NASA astronotlarının 2024'te kapsül ile Ay çevresinde uçması planlanıyor. Sonraki yıllarda yapılacak Artemis 3 seferi ile astronotlar ay yüzeyine inecek. Bu uçuşlarla Ay'a ilk kez kadın ve siyah astoronot gidecek.