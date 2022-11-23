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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 10:06

NASA'nın kapsülü Ay'ın yörüngesinde! 11 Aralık'ta Dünya'ya dönecek

NASA'nın Artemis Ay misyonu kapsamında geçen hafta fırlattığı Orion kapsülü, yüz binlerce kilometrelik uzay yolculuğunun ardından Ay'a ulaştı. Ay'ın yörüngesinde yaklaşık bir hafta kalacak kapsül, 11 Aralık'ta Dünya'ya dönecek.

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