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Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 11:19

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu fotoğraf gönderdi

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), şimdiye kadarki uzaya fırlatılan en büyük ve en güçlü teleskop olan James Webb'in çektiği bir fotoğrafı paylaştı.

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