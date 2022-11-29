NASA'nın Ay görevi Apollo 13'ün rekorunu kırdı! En uzak noktaya uçtu

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NTV'nin haberine göre; NASA'nın tarihi Artemis I misyonunun merkezinde yer alan Orion uzay aracı, 26 Kasım'da Dünya'dan en uzak mesafesine ulaştı ve insanları taşımak için tasarlanmış bir uzay aracının şimdiye kadar kat ettiği maksimum mesafe rekorunu alt üst etti.

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NASA, Orion kapsülünün Dünya'dan yaklaşık 434 bin 523 kilometre olan Ay etrafındaki mürettebatsız görevinin orta noktasına ulaştığını doğruladı. Bu, kapsülün Ay'In uzak tarafının 64 bin 374 kilometre ötesine yaklaştığı anlamına geliyor.

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APOLLO 13'ÜN REKORUNU KIRDI

İnsanlı bir uzay aracının kat ettiği en uzak mesafeye ilişkin önceki rekor, 1970 yılında Apollo 13 görevi sırasında kırılmıştı. Apollo 13 Dünya'dan 400 bin 171 kilometre uzaklaşmıştı.

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Bununla birlikte, 16 Kasım'da ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılan Artemis 1 görevinin amacını, Orion kapsülünü sınırlarına kadar test ederek aracın güvenli bir şekilde insanları barındırmaya hazır olmasını sağlamak oluşturuyor.

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Deneme çalışması, NASA'nın 1970'lerden bu yana ilk kez astronotları Ay yüzeyine döndürmeyi amaçlayan daha geniş Artemis programının bir parçası.

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NASA Orion Program Yöneticisi Howard Hu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, genel olarak Orion kapsülünün performansının "olağanüstü" olduğunu söyledi. Hu, ayrıca uzay aracının, gerçekten ihtiyaç duyduğundan yaklaşık yüzde 20 daha fazla güç üretme gibi bazı açılardan beklentileri aştığını kaydetti.

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Öte yandan, Artemis I görevi başarılı olursa, NASA, 2024'te gerçekleştirilmesi planlanan Artemis II görevinde uçmak için bir mürettebat seçecek.

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İNSANLAR NE ZAMAN YENİDEN AY'A AYAK BASACAK?

Artemis II, astronotları Artemis I ile benzer bir yörüngeye göndermeyi amaçlayacak ama astronotlar bu görev esnasında Ay yüzeyine inmeyecek. 2025 için planlanan Artemis III görevinin sonunda insanların Ay'a yeniden ayak basması bekleniyor.

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