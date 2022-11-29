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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 13:53

NASA'nın Ay görevi Apollo 13'ün rekorunu kırdı! En uzak noktaya uçtu

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) Artemis 1 görevii ilk uzay uçuşunun başlamasından iki haftadan kısa bir süre sonra rekor kırmaya başladı. NASA, Orion kapsülünün, insanları taşımak için tasarlanmış herhangi bir uzay aracı tarafından Dünya'dan kat edilen en uzak mesafe rekorunu kırdığını doğruladı. 26 Kasım'da Orion, Nisan 1970'te Apollo 13 tarafından belirlenen rekoru geçerek Dünya'dan 434 bin 523 kilometre uzaklığa ulaştı.

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