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Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 15:58

NASA'dan korkutan paylaşım! Jüpiter'e 54. yakın uçuşu sırasında çekildi

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), Cadılar Bayramı yaklaşırken Jüpiter'in ürkütücü görünümlü bir fotoğrafını yayınladı. Fotoğraf, NASA'nın Juno sondası tarafından geçen ay Jüpiter'e 54. yakın uçuşu sırasında çekildi.

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