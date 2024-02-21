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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 10:48

NASA'dan ayrılıp ABD'den Türkiye'ye döndü! Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız üniversitede ders vermeye başladı

NASA'dan ayrılıp ABD'den Türkiye'ye dönen Dr. Umut Yıldız, ODTÜ'de 'uzay teknolojileri' konusunda dersler vermeye başladı, gelen yoğun talep üzerine seçmeli dersin öğrenci kontenjanı artırıldı.

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